Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TRIONFALE E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE ARDEATINA E ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO ED ILVIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA STATALE TIBURTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A TIVOLI TRA VIA MAREMMANA INFERIORE E VIA DI VILLA ADRIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA TANGENZIALE DEI CASTELLI PER LAVORI CHIUSE LE GALLERIE IN DIREZIONE ALBANO
A VELLETRI SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA PRATOLUNGO E VIA DELLA CARANELLA IN DIREZIONE ROMA
INFINE IN VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FONTAN DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
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