Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA

MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE OSTIENSE ED ARDEATINA

PERCORRENDO LA A91 ROMA FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR

IN VIA FLAMINIA PER LAVORI SI RALLENTA TRA RIANO E MALBORGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA SALARIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NEI DUE SENSI

MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO VIA APPIA A TERRACINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA PONTALTO E LO SVINCOLO PER LA STATALE PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE SULLA REGIONALE DEI MONTI LEPINI A FROSINONE TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VALLE FIORETTA NELLE DUE DIREZIONI

Servizio fornito da Astral