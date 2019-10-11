Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE LAURENTINA E ROMANINA
PERCORRENDO LA A24 ROMA TERAMO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI TERME IN DIREZIONE ROMA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI
MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA
SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE LATINA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI STA IN CODA TEA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
A CAMPO DI CARNE IN PROVINCIA DI LATINA RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DELLA COGNA ALL’ALTEZZA DI VIA VESUVIO NELLE DUE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, METRO A, SERVIZIO INTERROTTO TRA GROTTE CELONI ED ALESSANDRINO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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