Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE LATINA
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA FLAMINIA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA RIANO E MALBORGHETTO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI RALLENTA IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FIONCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI , GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
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