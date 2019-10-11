Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E A24
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOR DE SCHIAVI E RACCORDO DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
SU VIA NOMENTANA TROVIAMO CODE ALTEZZA TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI
SI RALLENTA SU VIA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE FONTE DI PAPA
MENTRE SU VIA CASSIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI
ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VITINIA E ACILIA DIREZIONE OSTIA
DISAGI INVECE NEL CENTRO URBANO DI TIVOLI TRA VIA NAZIONALE TIBURTINA, VIA ROMA E VIA CASSIANO VERSO IL CENTRO URBANO
PIU’A SUD CONTINUANO I DISAGI SU VIA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE NEI DUE SENSI
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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