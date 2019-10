Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONE ROMA SUD

MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E A24

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOR DE SCHIAVI E RACCORDO DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

SU VIA NOMENTANA TROVIAMO CODE ALTEZZA TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI

SI RALLENTA SU VIA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE FONTE DI PAPA

MENTRE SU VIA CASSIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI

ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VITINIA E ACILIA DIREZIONE OSTIA

DISAGI INVECE NEL CENTRO URBANO DI TIVOLI TRA VIA NAZIONALE TIBURTINA, VIA ROMA E VIA CASSIANO VERSO IL CENTRO URBANO

PIU’A SUD CONTINUANO I DISAGI SU VIA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE NEI DUE SENSI

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO

