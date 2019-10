Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E A24

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO MENTRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

SU VIA SALARIA CODE A TRATTI TRA TENUTA SANTA PALOMBA E MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

MENTRE SU VIA CASSIA CODE IN AUMENTO TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI E PIU’ A SUD A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA ALTEZZA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI

SEMPRE UN INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA DEL MARE ALTEZZA VIA DI DECIMA NEI DUE SENSI

ANDIAMO SULLA COLOMBO,RALLENTAMENTI TRA VITINIA E VIA D’ACILIA DIREZIONE OSTIA

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA NETTUNENSE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN PROSSIMITA’ DELL’INTERSEZIONE CON LA VIA DEL MARE ALTEZZA PAVONA DIREZIONE CECCHINA.

SI STA IN FILA SU VIA APPIA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE FRATTOCCHIE

DISAGI ALTEZZA GROTTAFERRATA SU VIA FRASCATI ,VIALE VITTORIO VENETO E VIA 24 MAGGIO DIREZIONE PARCO SQUARCIARELLI

RICORDIAMO LA CHIUSURA PER FRANA DI VIA POLENSE TRA CORCOLLE E CASTELVERDE .TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO PER VIA DI LUNGHEZZINA,VIA DI LUNGHEZZA,VIA DEL CASALONE LARGO ROTELLO,VIA MASSA DI SAN GIULIANO E RIENTRO SU VIA POLENSE.

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral