Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 17:15

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA L’OTTAVIA E A24

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO MENTRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

RIMANIAMO SULL’A24 DOVE A CAUSA DI LAVORI TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CARSOLI E VICOVARO NEI DUE SENSI

SU VIA NOMENTANA CODE ALTEZZA MENTANA IN ENTRATA NEL CENTRO URBANO

PERMANGONO CODE SULLA CASSIA ALTEZZA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE MENTRE

PIU’ A NORD CODE TRA OLGIATA E LA STORTA SEMPRE NEI DUE SENSI

A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE SI REGISTRANO CODE TRA MARCONI E VIA ID DECIMA DIREZIONE RACCORDO

ANDIAMO SU VIA CASILINA TRAFFICO IN AUMENTO TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI

SPOSTIAMOCI VERSO PRATICA DI MARE DOVE SULLA VIA DEL MARE A CAUSA DI LAVORI CON ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO SI STA IN CODA DA BORGO SANTA RITA A VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI

RICORDIAMO LA CHIUSURA PER FRANA DI VIA POLENSE TRA CORCOLLE E CASTELVERDE .TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO PER VIA DI LUNGHEZZINA,VIA DI LUNGHEZZA,VIA DEL CASALONE LARGO ROTELLO,VIA MASSA DI SAN GIULIANO E RIENTRO SU VIA POLENSE.

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

