Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2019 ORE 17:35

INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA L’OTTAVIA E A24

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

DISAGI SU VIA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA PALOMBA NELLE DUE DIREZIONI

CODE IN SMALTIMENTO SULLA CASSIA ALTEZZA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE

MENTRE PIU’ A NORD CODE PER TRAFFICO IN AUMENTO TRA OLGIATA E LA STORTA SEMPRE NEI DUE SENSI

INIZIANO I PRIMI RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA ALTEZZA APRILIA DIREZIONE CAMPOVERDE MNETRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA VIA DI VALLERANO E RACCORDO DIREZIONE EUR

SEMPRE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE SI REGISTRANO CODE TRA MARCONI E VIA DI DECIMA DIREZIONE RACCORDO

MENTRE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE IN AUMENTO TRA VITINIA E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA

