Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALRIA E ASEGUIRE CODE TRA NOMENTATA E A24
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PERMANGONO CODE TRA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO
CODE IN SMALTIMENTO SULLA CASSIA ALTEZZA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE
MENTRE PIU’ A NORD CODE PER TRAFFICO IN AUMENTO TRA OLGIATA E LA STORTA SEMPRE NEI DUE SENSI
AUMENTANO I DISAGI SULLA VIA DEL MARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA,CODE TRA MARCONI E VIA DI DECIMA DIREZIONE RACCORDO
SULLA COLOMBO TRAFFICO INTENSO TRA TORRINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
CHIUSA PER FRANA VIA POLENSE TRA CORCOLLE E CASTELVERDE .TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO PER VIA DI LUNGHEZZINA,VIA DI LUNGHEZZA,VIA DEL CASALONE LARGO ROTELLO,VIA MASSA DI SAN GIULIANO E RIENTRO SU VIA POLENSE
RICORDIAMO INFINE CHE PER DOMANI 12 OTTOBRE E’ PREVISTO LO SCIOPERO DA PARTE DI COTRAL, SARANNO GARANTITE TUTTE LE PARTENZE FINO ALLE ORE 8,30 E DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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