Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMETANA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E ASEGUIRE CODE TRA NOMENTAN A E A24
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PERMANGONO CODE TRA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO
CODE IN SMALTIMENTO SULLA CASSIA ALTEZZA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE
MENTRE PIU’ A NORD CODE PER TRAFFICO IN AUMENTO TRA OLGIATA E LA STORTA SEMPRE NEI DUE SENSI
ANCORA DISAGI SULLA VIA DEL MARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA,CODE TRA MARCONI E VIA DI DECIMA DIREZIONE RACCORDO
MENTRE SULLA COLOMBO SI STA IN CODA DAL TORRINO A VIA DI ACILIA DIREZIONE
OSTIA
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASALE ROSA E APRILIA DIREZIONE LATINA
TRAFFICO IN AUMENTO SU VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
CONTINUANO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO B –C DELLA METROPOLITANA NEL NODO COLOSSEO,NELLA GIORNATA DI SABATO E DOMENICA DIVERSAMENTE DAI WEEK END PRECEDENTI I TRENI VIAGGERANNO FINO ALLE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO -LAURENTINA E SUCCESSIVAMENTE SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO -REBIBBIA E CASTRO PRETORIO – IONO RESTAERA’ REGOLARI
RICORDIAMO INOLTRE CHE PER DOMANI 12 OTTOBRE E’ PREVISTO LO SCIOPERO DA PARTE DI COTRAL, SARANNO GARANTITE TUTTE LE PARTENZE FINO ALLE ORE 8,30 E DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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