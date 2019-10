Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMETANA

MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E ASEGUIRE CODE TRA NOMENTAN A E A24

MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PERMANGONO CODE TRA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO

CODE IN SMALTIMENTO SULLA CASSIA ALTEZZA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE

MENTRE PIU’ A NORD CODE PER TRAFFICO IN AUMENTO TRA OLGIATA E LA STORTA SEMPRE NEI DUE SENSI

ANCORA DISAGI SULLA VIA DEL MARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA,CODE TRA MARCONI E VIA DI DECIMA DIREZIONE RACCORDO

MENTRE SULLA COLOMBO SI STA IN CODA DAL TORRINO A VIA DI ACILIA DIREZIONE

OSTIA

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASALE ROSA E APRILIA DIREZIONE LATINA

TRAFFICO IN AUMENTO SU VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

CONTINUANO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO B –C DELLA METROPOLITANA NEL NODO COLOSSEO,NELLA GIORNATA DI SABATO E DOMENICA DIVERSAMENTE DAI WEEK END PRECEDENTI I TRENI VIAGGERANNO FINO ALLE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO -LAURENTINA E SUCCESSIVAMENTE SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO -REBIBBIA E CASTRO PRETORIO – IONO RESTAERA’ REGOLARI

RICORDIAMO INOLTRE CHE PER DOMANI 12 OTTOBRE E’ PREVISTO LO SCIOPERO DA PARTE DI COTRAL, SARANNO GARANTITE TUTTE LE PARTENZE FINO ALLE ORE 8,30 E DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00.

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

