Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA

MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E A SEGUIRE CODE TRA NOMENTANA E

APPIA

MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PERMANGONO CODE TRA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

CODE SULLA CASSIA ALTEZZA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE PIU’ A NORD CODE PER TRAFFICO TRA OLGIATA E LA STORTA SEMPRE NEI DUE SENSI

SULLA COLOMBO PERMANGONO CODE TRA TORRINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA

TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIA LAURENTINA TRA RACCORDO E VIA DI VALLERANO DIREZIONE VALLERANELLO IN USCITA DA ROMA

INOLTRE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO AEREO A CAUSA DELL’ERUZIONE DELL’ETNA I VOLI DIRETTI DA E PER CATANIA SUBIRANNO NOTEVOLI RITARDI. PER MAGGIORI DETTAGLI CONSULTARE IL SITO

INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

RICORDIAMO INOLTRE CHE PER DOMANI 12 OTTOBRE E’ PREVISTO LO SCIOPERO DA PARTE DI COTRAL, SARANNO GARANTITE TUTTE LE PARTENZE FINO ALLE ORE 8,30 E DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00.

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral