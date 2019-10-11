Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA LAURENTINA E A 24
MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E A SEGUIRE CODE TRA NOMENTANA E
APPIA
QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATO IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ,RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE SITUAZIONE ANALOGA IN DIREZIONE OPPOSTA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
ANCORA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI
PERMANGONO INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA TORRINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
TRAFFICO IN DIMINUZIONE SU VIA LAURENTINA TRA RACCORDO E VIA DI VALLERANO DIREZIONE VALLERANELLO
SU VIA APPIA CODE ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE FRATTOCCHIE
SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI SU VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
CONTINUANO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO B –C DELLA METROPOLITANA NEL NODO COLOSSEO,NELLA GIORNATA DI DOMANI 12 OTTOBRE E DOMENICA 13 OTTOBRE DIVERSAMENTE DAI WEEK END PRECEDENTI I TRENI VIAGGERANNO FINO ALLE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO -LAURENTINA E SUCCESSIVAMENTE SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO -REBIBBIA E CASTRO PRETORIO – IONO RESTERANNO REGOLARE
DOMANI 12 OTTOBRE POSSIBILI DISAGI A CAUSA DELLO SCIOPERO DI 24H DA PARTE DI COTRAL, SARANNO GARANTITE TUTTE LE PARTENZE FINO ALLE ORE 8,30 E DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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