Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2021 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE NOMENTANA ED APPIA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN CODA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN CARREGGIATA INTERNA
SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO LUNGHE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
PERCORRENDO LA VIA DEL MARE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI
INFINE SULLA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA VIALE DI MARINO E VIA MURA DEI FRANCESI NEI DUE SENSI DI MARCIA
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