Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2021 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
SI RALLENTA SULLA STATALE APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO
RIMAMENDO IN VIA APPIA, IN PROVINCIA DI LATINA, SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI FONDI, MONTE SAN BIAGIO E CISTERNA DI LATINA
MENTRE IN PROVINCIA DI FROSINONE, A CECCANO SI RALLENTA SULLA PROVINCIALE VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI ALL0’ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA A FIUME NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, POSSIBILI DISAGI DALLE ORE 8 E FINO A FINE SERVIZIO PER LO SCIOPERO NAZIONE INDETTO IN DATA ODIERNA
Servizio fornito da Astral