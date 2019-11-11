Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 11 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. INCIDENTE ANCHE IN ESTERNA, CODE TRA FLAMINIA E CASSIA. PROSEGUENDO, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA BOCCEA E PISANA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SULLA FLAMINIA CODE TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO VERSO ROMA E PIÙ AVANTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI.
QUALCHE PROBLEMA SULLA TIBURTINA, UN INCIDENTE STA INFATTI PROVOCANDO CODE TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
PASSIAMO ALLA PONTINA, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA POMEZIA E IL RACCORDO VERSO LA CAPITALE.
SEMPRE VERSO ROMA, CODE A TRATTI SULLA COLOMBO TRA CASAL PALOCCO E VIA DI MEZZOCAMMINO E SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO.
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, LA CIRCOLAZIONE NELLA STAZIONE DI ROMA TERMINI È RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO A PARCO PRENESTINO. RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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