Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 11 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN CODA TRA LA BARRIERA ROMA SUD E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
PASSIAMO PROPRIO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN INCIDENTE, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA PRENESTINA E APPIA. INCIDENTE ANCHE IN ESTERNA, CI SONO CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASSIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.
MOLTO TRAFFICATA LA ROMA FIUMICINO, CODE DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR E DALLA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO.
IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, CODE SULL’AURELIA A PARTIRE DA MALAGROTTA E SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI.
ANCORA DISAGI SULLA TIBURTINA, PER UN INCIDENTE PERMANGONO CODE TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE VERSO ROMA.
PASSIAMO ALLA PONTINA, SEMPRE VERSO ROMA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA APRILIA E IL RACCORDO.
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, LA CIRCOLAZIONE NELLA STAZIONE DI ROMA TERMINI È RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO A PARCO PRENESTINO. RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO
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