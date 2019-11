Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 11 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI

INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE TRA LA BARRIERA ROMA SUD E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

SEMPRE VERSO IL RACCORDO CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI.

PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E CASSIA. PROSEGUENDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA BOCCEA E PONTINA E ANCORA TRA TUSCOLANA E TIBURTINA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PONTINA.

TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DAL RACCORDO E FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

DISAGI PER CHI PERCORRE LA ROMA FIUMICINO, SI STA IN CODA INFATTI DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR E DALLA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO.

IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, CODE SULL’AURELIA A PARTIRE DA MALAGROTTA E SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI.

PASSIAMO ALLA TIBURTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TROVIAMO CODE TRA BAGNI DI TIVOLI E SETTEVILLE VERSO ROMA.

MOLTO TRAFFICATA LA PONTINA, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA POMEZIA E IL RACCORDO, SEMPRE IN DIREZIONE ROMA.

INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, LA CIRCOLAZIONE NELLA STAZIONE DI ROMA TERMINI È RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO A PARCO PRENESTINO. I TRENI IN PARTENZA DA ROMA TERMINI, DAL BINARIO 13 AL 20, POTRANNO SUBIRE RITARDI FINO A 60 MINUTI.

