Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 11 NOVEMBRE 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, È STATO CHIUSO IL NODO A24/TANGEZIALE EST; CODE A PARTIRE DAL RACCORDO. PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO IL CENTRO, DUNQUE, SI CONSIGLIA DI USCIRE A TOGLIATTI O A FIORENTINI O IN ALTERNATIVA DI PERCORRERE IL RACCORDO.
TRAFFICO MOLTO INTENSO SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CI SONO ANCORA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASSIA. PROSEGUENDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA BOCCEA E PONTINA E A SEGUIRE TRA APPIA E A24 ROMA TERAMO. IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E COLOMBO.
PASSIAMO ALLA ROMA FIUMICINO, SI STA IN CODA DA PONTE GALERIA A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR E DALLA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO.
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, IN DIREZIONE ROMA ABBIAMO ANCORA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI.
SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA MONTE D’ORO E IL RACCORDO, SEMPRE VERSO LA CAPITALE.
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, LA CIRCOLAZIONE NELLA STAZIONE DI ROMA TERMINI È ANCORA RALLENTATA A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO A PARCO PRENESTINO. I TRENI IN PARTENZA DA ROMA TERMINI, DAL BINARIO 13 AL 20, POTRANNO SUBIRE RITARDI FINO A 60 MINUTI.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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