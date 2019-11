Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 11 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CUI SONO COINVOLTI UN CAMION E DUE AUTO, CI SONO CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, È STATO CHIUSO IL NODO A24/TANGEZIALE EST; IL TRAFFICO È BLOCCATO A PARTIRE DAL RACCORDO. PER CHI È DIRETTO VERSO IL CENTRO, DUNQUE, SI CONSIGLIA DI USCIRE A TOGLIATTI O A FIORENTINI O IN ALTERNATIVA DI PERCORRERE IL RACCORDO.

A PROPOSITO DEL RACCORDO, TRAFFICO MOLTO INTENSO SULL’INTERO ANELLO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E CASSIA, PIÙ AVANTI TRA AURELIA E VIA DEL MARE E A SEGUIRE TRA CASILINA E TIBURTINA. IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E COLOMBO.

CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIUMICINO, SI STA IN CODA A PARTIRE DA PONTE GALERIA E FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR E DALLA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO.

IN DIREZIONE ROMA, CODE SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI E SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO.

SULLA 156 DEI MONTI LEPINI, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VALLE FIORETTA E QUATTRO STRADE.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL8 ROMA NETTUNO CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER GUASTO ALLA LINEA A SEGUITO DI CONDIZIONI METEO CRITICHE A MARECHARO; RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

INFINE NELLA STAZIONE DI ROMA TERMINI IL TRAFFICO FERROVIARIO È ANCORA RALLENTATO A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO A PARCO PRENESTINO. I TRENI IN PARTENZA DA ROMA TERMINI, DAL BINARIO 13 AL 20, POTRANNO SUBIRE RITARDI FINO A 80 MINUTI.

PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

