Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 11 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CUI SONO COINVOLTI UN CAMION E DUE AUTO, CI SONO CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE ROMA; AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA.
ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, È STATO CHIUSO IL NODO A24/TANGEZIALE EST; IL TRAFFICO È BLOCCATO A PARTIRE DAL RACCORDO. PER CHI PROVIENE DA ROMA EST ED È DIRETTO VERSO IL CENTRO, DUNQUE, SI CONSIGLIA DI USCIRE SUL RACCORDO E PERCORRERE LA TIBURTINA.
A PROPOSITO DEL RACCORDO, TRAFFICO MOLTO INTENSO SULL’INTERO ANELLO, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E A24 ROMA TERAMO, PIÙ AVANTI CODE TRA CASILINA E COLOMBO. IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PISANA E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA CASILINA E TIBURTINA.
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIUMICINO, CODE DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR E DALLA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO.
SULLA PONTINA, CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA. PIÙ AVANTI, INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E IL RACCORDO.
SITUAZIONE INVARIATA SULLA FLAMINIA, DOVE ABBIAMO ANCORA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.
ANDIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE, SULLA STRADA DEI MONTI LEPINI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 7+000, CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VALLE FIORETTA E QUATTRO STRADE IN DIREZIONE PRIVERNO.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
NELLA STAZIONE DI ROMA TERMINI LA CIRCOLAZIONE È ANCORA RALLENTATA A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO A PARCO PRENESTINO. I TRENI IN PARTENZA DA ROMA TERMINI, DAL BINARIO 13 AL 20, POTRANNO SUBIRE RITARDI FINO A 90 MINUTI.
INFINE, SULLA LINEA FL8 ROMA NETTUNO IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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