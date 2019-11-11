Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 11 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, È STATO CHIUSO IL NODO A24/TANGEZIALE EST; TRAFFICO BLOCCATO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE. PER CHI PROVIENE DA ROMA EST ED È DIRETTO VERSO IL CENTRO, DUNQUE, SI CONSIGLIA DI USCIRE SUL RACCORDO E PERCORRERE LA TIBURTINA.
ANDIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E NOMENTANA, IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ROMA FIUMICINO.
PASSIAMO ALLA ROMA FIUMICINO, CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA TOR DE’ CENCI E IL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA.
IN PROVINCIA DI FROSINONE, SULLA VIA DEI MONTI LEPINI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 7+000, CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VALLE FIORETTA E QUATTRO STRADE IN DIREZIONE PRIVERNO. RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO SULLA PROVINCIALE 11 MOROLENSE, CON CODE TRA VIA MOROLENSE MANCA E LA STESSA VIA DEI MONTI LEPINI NELLE DUE DIREZIONI.
CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI RIETI, RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI PERCORRE LA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO PER LA PRESENZA DI NEVE SU STRADA DAL KM 12+000 AL KM 20+000.
TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, LA STAZIONE FURIO CAMILLO È MOMENTANEAMENTE ATTIVA SOLO PER I VIAGGIATORI IN DISCESA DAI TRENI, MENTRE I VIAGGIATORI IN PARTENZA POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI DI PONTE LUNGO E COLLI ALBANI.
INFINE, TRASPORTO FERROVIARIO
NELLA STAZIONE DI ROMA TERMINI LA CIRCOLAZIONE È ANCORA RALLENTATA A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO A PARCO PRENESTINO. I TRENI IN PARTENZA DA ROMA TERMINI, DAL BINARIO 13 AL 20, REGISTRANO RITARDI FINO A 90 MINUTI.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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