Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 11 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA COMPLICATA LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL NODO A24/TANGEZIALE EST PER ALLAGAMENTO; TRAFFICO BLOCCATO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE. PER CHI PROVIENE DA ROMA EST ED È DIRETTO VERSO IL CENTRO, DUNQUE, SI CONSIGLIA DI USCIRE SUL RACCORDO E PERCORRERE LA TIBURTINA.

SUL RACCORDO IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE, QUALCHE RALLENTAMENTO PERMANE SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA A24 ROMA TERAMO E TIBURTINA.

PASSIAMO ALLA CASSIA, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CESANO E CAMPAGNANO VERSO VITERBO.

PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, SI STA IN CODA SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA.

IN PROVINCIA DI FROSINONE, SULLA VIA DEI MONTI LEPINI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 7+000, RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VALLE FIORETTA E QUATTRO STRADE. AL MOMENTO, VERSO FROSINONE, CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA ILLORI. RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO SULLA PROVINCIALE 11 MOROLENSE, CON CODE TRA VIA MOROLENSE MANCA E LA STESSA VIA DEI MONTI LEPINI NELLE DUE DIREZIONI.

TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE

LE LINEE TRAM 5 E 19 SONO TEMPORANEAMENTE DEVIATE E NON RAGGIUNGONO CENTOCELLE; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA PRENESTINA E GERANI.

RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, LA STAZIONE FURIO CAMILLO È MOMENTANEAMENTE ATTIVA SOLO PER I VIAGGIATORI IN DISCESA DAI TRENI, MENTRE I VIAGGIATORI IN PARTENZA POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI DI PONTE LUNGO E COLLI ALBANI.

INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

NELLA STAZIONE DI ROMA TERMINI LA CIRCOLAZIONE È ANCORA RALLENTATA A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO A PARCO PRENESTINO. I TRENI IN PARTENZA DA ROMA TERMINI, DAL BINARIO 13 AL 20, REGISTRANO RITARDI FINO A 90 MINUTI.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral