Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 11 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA PONTINA, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA POMEZIA E CINQUE PODERI IN DIREZIONE LATINA. SEMPRE SULLA PONTINA MA PIU’ A NORD CODE TRA RACCORDO ANULARE E CASTEL ROMANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SEMPRE CAUSA INCIDENTE SI REGISTRANO CODE SULLA CASSIA, TRA LE USCITE CESANO E CAMPAGNANO, IN DIREZIONE VITERBO

PASSIAMO ALLA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E A24. PIU’ AVANTI, RALLENTAMENTI TRA OSTIENSE E LA PISANA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E TUSCOLANA.

PERMANGONO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24. IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO, A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL TRATTO FRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA DEI MONTI TIBURTINI, VERSO IL FORO ITALICO, PER LAVORI SULLE CODUTTURE DELL’ACQUA.

CODE ANCHE IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE, TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA.

CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE, SULLA VIA DEI MONTI LEPINI RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA VALLE FIORETTA E QUATTRO STRADE, NELLE DUE DIREZIONI, IN SEGUITO AL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, CHIUSA LA STAZIONE MANZONI PER UN GUASTO TECNICO; SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI VITTORIO EMANUELE O SAN GIOVANNI.

INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA PISA-ROMA, PER UN GUASTO TECNICO FRA LIVORNO E QUARCIANELLA.

SI REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO.

PER ORA DA FLAVIA DONDOLINI È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

