Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 11 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO, ANCHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO DI OGGI, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE.
UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A2, TRA TANGENZIALE EST E TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA. SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA IL TRATTO URBANO, IL TRAFFICO RESTA BLOCCATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO, A CAUSA DELLA CHIUSURA FRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA DEI MONTI TIBURTINI, VERSO IL FORO ITALICO, PER LAVORI SULLE CODUTTURE DELL’ACQUA.
PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’APPIA, PIU’ AVANTI TRA IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO E LA CASSIA. IN ESTERNA, CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA CASSIA.
INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE SULLA ROMA-FIUMICINO SI STA IN FILA IN COMPLANARE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA.
A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI STA IN FILA SULLA BRACCIANENSE TRA OLGIATA E OSTERIA NUOVA, NEI DUE SENSI.
SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI.
SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E RACCORDO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
DISAGI SULLA A24 ROMA – TERAMO CODE TRA CASTELMADAMA E CARSOLI, NEI DUE SENSI PER LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI.
SULLA PONTINA PERMANGONO CODE E RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E POMEZIA, IN DIREZIONE LATINA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA ROMA – NAPOLI, VIA FORMIA, PER UN INCONVENIENTE TECNICO A SAN MARCELLINO. RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
MENTRE, SULLA ROMA NAPOLI VIA CASSINO TRAFFICO RALLENTATO PER UN GUASTO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO A SPARANISE. RITARDI FINO A 30 MINUTI.
INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, CHIUSA LA STAZIONE MANZONI PER UN GUASTO TECNICO; SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI VITTORIO EMANUELE O SAN GIOVANNI.
PER ORA DA FLAVIA DONDOLINI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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