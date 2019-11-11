Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 11 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO, ANCHE PER MALTEMPO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA TERRITORIO.
CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A2, TRA TANGENZIALE EST E TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA. SEMPRE SUL TRATTO URBANO, IL TRAFFICO RESTA BLOCCATO IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DELLA CHIUSURA FRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA DEI MONTI TIBURTINI, PER LAVORI SULLE CODUTTURE DELL’ACQUA.
PASSIAMO ORA AL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA PISANA E L’APPIA,
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE IN ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’ALLACCIO CON LA A24.
PROSEGUENDO SULLA A24 ROMA – TERAMO CODE TRA CASTELMADAMA E CARSOLI, NEI DUE SENSI PER LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE SULLA ROMA-FIUMICINO SI STA IN FILA IN COMPLANARE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA.
PERMANGONO CODE, PER INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SULLA BRACCIANENSE TRA OLGIATA E OSTERIA NUOVA, NEI DUE SENSI.
SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI.
SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E RACCORDO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
DISAGI SULLA PONTINA DOVE SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA CASTEL ROMANO E APRILIA, IN DIREZIONE LATINA.
MENTRE SI STA INCOLONNATI SULLA COLOMBO, CAUSA ALLAGAMENTO, ALL’ALTEZZA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE OSTIA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLA LINEA ROMA – NAPOLI, VIA FORMIA, IN SEGUITO AD UN INCONVENIENTE TECNICO A SAN MARCELLINO. RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLA ROMA NAPOLI VIA CASSINO DOPO UN GUASTO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO A SPARANISE. RITARDI FINO A 50 MINUTI.
INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, CHIUSA LA STAZIONE MANZONI PER UN GUASTO TECNICO; SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI VITTORIO EMANUELE O SAN GIOVANNI.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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