Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 17:45

SITUAZIONE DI TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA TERRITORIO.

SULLA NETTUNENSE SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE, NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA E L’APPIA,

FORTI RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA NOMENTANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO INCOLONNAMENTI ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA. IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL CENTRO, IL TRAFFICO RESTA BLOCCATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DELLA CHIUSURA FRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA DEI MONTI TIBURTINI, PER LAVORI SULLE CODUTTURE DELL’ACQUA.

PROSEGUENDO SULLA A24 ROMA – TERAMO PERMANGONO CODE TRA CASTELMADAMA E CARSOLI, NEI DUE SENSI PER LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA. DISAGI ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO DOVE SI STA IN FILA IN COMPLANARE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA.

PERMANGONO CODE, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SULLA BRACCIANENSE TRA OLGIATA E OSTERIA NUOVA, NEI DUE SENSI.

SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI.

SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E APRILIA, IN DIREZIONE LATINA.

SI STA INCOLONNATI SULLA COLOMBO, CAUSA ALLAGAMENTO, ALL’ALTEZZA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE OSTIA.

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, CHIUSA LA STAZIONE MANZONI PER UN GUASTO TECNICO; SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI VITTORIO EMANUELE O SAN GIOVANNI.

