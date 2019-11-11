Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 11 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
POMERIGGIO DI MALTEMPO, CHE PROSEGUIRA’ ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI.
INIZIAMO CON LA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA NOMENTANA,
RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA LA CASSIA E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, MENTRE PIU’AVANTI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA TORRENOVA E RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE CENTRO.
SEMPRE PER INCIDENTE, CODE SULLA COLOMBO TRA MALAFEDE E RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE OSTIA
PASSIAMO ALTRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA.
IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL CENTRO, IL TRAFFICO RESTA BLOCCATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DELLA CHIUSURA FRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA DEI MONTI TIBURTINI, PER LAVORI SULLE CODUTTURE DELL’ACQUA.
PROSEGUENDO SULLA A24 ROMA – TERAMO SI SEGNALANO CODE TRA CASTELMADAMA E CARSOLI, NEI DUE SENSI PER LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI.
FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E IL GRA, NELLE DUE DIREZIONI, CON MAGGIORI CRITICITA’ TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE EUR.
INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE
RESTA CHIUSA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, LA STAZIONE MANZONI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO; SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI VITTORIO EMANUELE O SAN GIOVANNI.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral