Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 11 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SITUAZIONE DI MALTEMPO SU TUTTA LA REGIONE, CHE PROSEGUIRA’ ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI.
INIZIAMO CON LA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE ANCHE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E BUFALOTTA,
IN INTERNA DISAGI TRA LA CASSIA VEIENTANA E SETTEBAGNI, MENTRE PIU’AVANTI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA TORRENOVA E RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE CENTRO.
SEMPRE PER INCIDENTE, SI STA IN FILA SULLA COLOMBO TRA RACCORDO ANULARE E MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA.
IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL CENTRO, IL TRAFFICO RESTA BLOCCATO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DELLA CHIUSURA FRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA DEI MONTI TIBURTINI, PER LAVORI SULLE CODUTTURE DELL’ACQUA.
PROSEGUENDO SULLA A24 ROMA – TERAMO SI SEGNALANO CODE TRA CASTELMADAMA E CARSOLI, NEI DUE SENSI PER LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI.
FORTI RALLENTAMENTI, CAUSA PIOGGIA, ANCHE SULLA PONTINA TRA ROMA E BORGO ISONZO, NELLE DUE DIREZIONI, CON MAGGIORI CRITICITA’ TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE EUR.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RIAPERTA LA STAZIONE MANZONI IN SEGUITO AD UN GUASTO TECNICO.
CONCLUDIAMO IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA ROMA-LIDO CIRCOLAZIONE CON RITARDI IN DIREZIONE COLOMBO, A CAUSA DI UN TRENO FERMO A VITINIA.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral