Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 19:45

SITUAZIONE DI MALTEMPO SU TUTTA LA REGIONE, CHE PROSEGUIRA’ ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI.

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE IL TRAFFICO RESTA CONGESTIONATO

IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E SALARIA.

CODE SEMPRE IN ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E BUFALOTTA,

IN INTERNA DISAGI TRA LA CASSIA E SALARIA, MENTRE PIU’AVANTI CODE A TRATTI TRA LA NOMENTANA E BOCCEA.

SEMPRE PER INCIDENTE, PERMANGONO CODE SULLA COLOMBO TRA RACCORDO ANULARE E VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA.

IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL CENTRO, IL TRAFFICO RESTA BLOCCATO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DELLA CHIUSURA FRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA DEI MONTI TIBURTINI, PER LAVORI SULLE CODUTTURE DELL’ACQUA.

PROSEGUENDO SULLA A24 ROMA – TERAMO SI SEGNALANO CODE TRA CASTELMADAMA E CARSOLI, NEI DUE SENSI PER LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI.

SI STA IN FILA ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA.

FORTI RALLENTAMENTI, CAUSA PIOGGIA, ANCHE SULLA PONTINA TRA ROMA E APRILIA, NELLE DUE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLA ROMA-LIDO, IN DIREZIONE COLOMBO.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

