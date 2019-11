Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 11 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. PRESTARE ATTENZIONE COMUNQUE VISTA LA SITUAZIONE DI MALTEMPO CHE PROSEGUIRA’ ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA BUFALOTTA E SALARIA.

SEMPRE IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE,

IN INTERNA SI RALLENTA TRA LABARO E LA SALARIA, MENTRE PIU’AVANTI CODE TRA LA PISANA E BOCCEA.

UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DIVINO AMORE, NELLE DUE DIREZIONI

PERMANGONO CODE SULLA COLOMBO TRA RACCORDO ANULARE E VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE, VERSO IL CENTRO, IL TRAFFICO RESTA CONGESTIONATO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DELLA CHIUSURA FRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA DEI MONTI TIBURTINI, PER LAVORI SULLE CODUTTURE DELL’ACQUA.

IN USCITA DA ROMA, SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO ANULARE.

PROSEGUENDO SULLA A24 ROMA – TERAMO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA CASTELMADAMA E CARSOLI, NEI DUE SENSI PER LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI.

PERMANGONO CODE SULLA ROMA-FIUMICINO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA.

RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL RACCORDO ANULARE, NELLE DUE DIREZIONI

RICORDIAMO CHE DA QUESTA SERA E FINO AL 15NOVEMBRE SUL RACCORDO ANULARE INIZIERANNO I LAVORI A CURA DI ANAS IN TRATTI SALTUARI, SIA IN ESTERNA CHE IN INTERNA.

TRA LE 21 E LE 6, CHIUSE CORSIE DI MARCIA E RAMPE DI INGRESSO E USCITA.

DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, VI AUGURIAMO BUONA SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral