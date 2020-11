Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL11 NOVEMBRE 2020 0RE 07.20 GINA PANDOLFO

PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, PRIME CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, BREVI ATTESE, CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLO STESSO

PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ANCHE SULLA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO PER UN GUASTO ALLA LINEA A MONTE SAN BIAGIO, I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI SINO A 50 MINUTI

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE

A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00

