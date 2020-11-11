Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2020 ore 19:45

di - 11 Novembre 2020 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL11 NOVEMBRE 2020 0RE 19.35 ALESSIO CONTI
    BUONA SERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
    IN APERTURA NEL VITERBESE, SULLA NEPESINA CODE NEI DUE SENSI PER INCIDENTE TRA LA VIA CASSIA E IL BIVIO PER LA PROVINCIALE CIMINA IL TRATTO AL MOMENTO E’ CHIUSO
    PER EFFETTO TRAFFICO RALLENTATO SULLA STESSA CASSIA E SULLA PROVINCIALE SUTRINA
    A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE,
    RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 41 IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTO L’ANELLO
    PRESTARE ATTENZIONE SULLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ALBUCCIONE, BREVI INCOLONNAMENTI VERSO ROMA

    CI SPOSTIAMO SULL’APPIA RESTANO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI FIORANELLO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO
    SULLA VIA DEI LAGHI CODE TRA L’APPIA E CIAMPINO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE CHE HA DANNEGGIATO IL PASSAGGIO A DELLA LINEA FL4 ROMA VELLETRI
    QUESTE LE CAUSE ANCHE DEL RITARDO SULLA STESSA LINEA FERROVIARIA CON PUNTE FINO A 35 MINUTI
    CIRCOLAZIONE RIPRESA, INVECE, SULLA LINEA FERROVIARIA FL1 ORTE – ROMA – FIUMICINO AEROPORTO
    CONCLUSE LE OPERAZIONI DELLE FORZE DELL’ORDINE PER IL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO NEI PRESSI DEI BINARI A FIDENE.
    INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
    DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GLI AGGIORNAMENTI CON ASTRAL INFOMOBILITA TORNERANNO TRA UN’ORA
    Servizio fornito da Astral

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