Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2020 ore 19:45

IN APERTURA NEL VITERBESE, SULLA NEPESINA CODE NEI DUE SENSI PER INCIDENTE TRA LA VIA CASSIA E IL BIVIO PER LA PROVINCIALE CIMINA IL TRATTO AL MOMENTO E’ CHIUSO

PER EFFETTO TRAFFICO RALLENTATO SULLA STESSA CASSIA E SULLA PROVINCIALE SUTRINA

A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE,

RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 41 IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTO L’ANELLO

PRESTARE ATTENZIONE SULLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ALBUCCIONE, BREVI INCOLONNAMENTI VERSO ROMA

CI SPOSTIAMO SULL’APPIA RESTANO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI FIORANELLO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO

SULLA VIA DEI LAGHI CODE TRA L’APPIA E CIAMPINO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE CHE HA DANNEGGIATO IL PASSAGGIO A DELLA LINEA FL4 ROMA VELLETRI

QUESTE LE CAUSE ANCHE DEL RITARDO SULLA STESSA LINEA FERROVIARIA CON PUNTE FINO A 35 MINUTI

CIRCOLAZIONE RIPRESA, INVECE, SULLA LINEA FERROVIARIA FL1 ORTE – ROMA – FIUMICINO AEROPORTO

CONCLUSE LE OPERAZIONI DELLE FORZE DELL’ORDINE PER IL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO NEI PRESSI DEI BINARI A FIDENE.

