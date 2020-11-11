Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2020 ore 20:30

di - 11 Novembre 2020 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL11 NOVEMBRE 2020 0RE 20.20 ALESSIO CONTI
    BUONA SERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
    IN APERTURA NEL VITERBESE, CHIUSA LA NEPESINA PER INCIDENTE TRA VIA CASSIA E IL BIVIO PER LA PROVINCIALE CIMINA
    UN ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA SULLA CASSIA ALL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE SUTRINA CREA CODE NELLE DUE DIREZIONI. SUL POSTO SENSO UNICO ALTERNATO.
    PRESTARE ATTENZIONE SULLA TIBURTINA PER UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ALBUCCIONE, BREVI INCOLONNAMENTI VERSO ROMA

    CI SPOSTIAMO SULL’APPIA RESTANO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI FIORANELLO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO
    RESTIAMO IN ZONA,
    SULLA VIA DEI LAGHI RIMOSSO IL MEZZO PESANTE SUI BINARI DEL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA LINEA FERROVIARIA FL4 ROMA VELLETRI. RESTANO CODE IN SMALTIMENTO VERSO CIAMPINO.
    PER EFFETTO CIRCOLAZIONE FERROVIARIA TORNATA REGOLARE ANCHE SULLA LINEA FL4. I TRENI HANNO REGISTRATO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO.
    INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
    PER QUANTO ALLE ULTIME DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPOSTAMENTI TRA REGIONI:
    AD OGGI VIGE L’OBBLIGO DI AUTOCERTIFICAZIONE, PER QUELLI DA UNA REGIONE GIALLA AD UNA ARANCIONE O ROSSA.
    CONSENTITI SPOSTAMENTI SOLO PER LAVORO, STUDIO, SITUAZIONI DI NECESSITÀ E MOTIVI DI SALUTE.
    CONSENTITI DALLE 5.00 ALLE 22.00, SENZA BISOGNO DI AUTOCERTIFICAZIONI, QUELLI TRA REGIONI CONFINANTI SE CLASSIFICATE GIALLE.
    DA ALESSIO CONTI PER OGGI E’ TUTTO, GLI AGGIORNAMENTI CON ASTRAL INFOMOBILITA TORNERANNO DOMANIMATTINA
    Servizio fornito da Astral

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