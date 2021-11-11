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Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2021 ore 20:30

di - 11 Novembre 2021 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 11 NOVEMBRE 2021 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO NORMALIZZATO E CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE.
    PERMANGONO INVECE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO;
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’: RICORDIAMO INOLTRE CHE PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI DI STUDENTI E LAVORATORI, LA LINEA S15 PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO DI SERVIZIO DALLE 13 ALLE 19, RESTANO INVARIATI GLI ORARI DELLE ALTRE LINEE S.
    DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, AUGURIAMO BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
    Servizio fornito da Astral

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