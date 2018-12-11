Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 07:30
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VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA FLAMINIA E CASSIA; RESTANDO IN ESTERNA, MA PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOMENTANA. IN INTERNA, CODE TRA CASILINA E ARDEATINA.
PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO, SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO STESSO.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
IN ENTRATA A ROMA SI RALLENTA SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA, SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
SULLA LINEA FERROVIARIA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, CIRCOLAZIONE RALLENTATA, IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO TECNICO A FALCIANO-MONDRAGONE. RITARDI FINO A 30 MINUTI.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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