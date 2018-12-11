Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 08:15
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VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 8:05 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE:
PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E CASSIA; RESTANDO IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE BOCCEA E PISANA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E LAURENTINA.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA, DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST.
SULLA ROMA FIUMICINO TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO.
PER UN INCIDENTE SI RALLENTA SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA.
SEMPRE VERSO ROMA, CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E PIU AVANTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO.
DA ARIANNA CAROCCI E’ TUTTO
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