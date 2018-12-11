Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 08:45
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VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 8:35 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ROMA FIUMICINO. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E CASAL DEL MARMO E ANCORA TRA L’APPIA E LA A24 ROMA TERAMO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA ROMA FIUMICINO TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR; NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, VERSO ROMA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E PIU AVANTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FERROVIARIA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO TECNICO A FALCIANO-MONDRAGONE. RITARDI FINO A 30 MINUTI.
DA ARIANNA CAROCCI E’ TUTTO
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