Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 09:15

SUL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA FLAMINIA E BOCCEA; PIU AVANTI, PER UN VEICOLO IN FIAMME, SI RALLENTA DALL’ARDEATINA ALLA A24 ROMA TERAMO.

IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ROMA FIUMICINO.

QUALCHE PROBLEMA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INCOLONNATI IN ENTRATA DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST.

SULLA ROMA FIUMICINO LUNGHE CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO.

SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA, MENTRE VERSO ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E IL RACCORDO.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FERROVIARIA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO TECNICO A FALCIANO-MONDRAGONE. RITARDI FINO A 30 MINUTI.

