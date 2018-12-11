Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 09:45
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VIABILITA’ DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 9:35 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO:
PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TROVIAMO CODE TRA SALARIA E BOCCEA; PIÙ AVANTI, PER UN VEICOLO IN FIAMME, SI PROCEDE A RILENTO DALLA LAURENTINA ALLA A24 ROMA TERAMO.
IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA ROMA FIUMICINO.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA ROMA FIUMICINO, CODE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR; NEL SENSO OPPOSTO, PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, INCOLONNAMENTI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO.
SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA, MENTRE VERSO ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E IL RACCORDO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FERROVIARIA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO TECNICO A FALCIANO-MONDRAGONE. RITARDI FINO A 30 MINUTI.
DA ARIANNA CAROCCI E’ TUTTO
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