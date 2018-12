Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 10:30

VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

PARTIAMO DAL RACCORDO:

IN CARREGGIATA ESTERNA, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRAFFICO REGOLARE TRA SALARIA E BOCCEA; RESTANDO IN ESTERNA, PER UN VEICOLO IN FIAMME, CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA A24 ROMA TERAMO.

IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA DEL MARE.

SULLA ROMA FIUMICINO, PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.

SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA.

SEMPRE PER INCIDENTE, CODE SULL’ARDEATINA TRA VIA DELLA FALCOGNANA E IL DIVINO AMORE VERSO ROMA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO:

RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FERROVIARIA FL2 ROMA TIVOLI AVEZZANO PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA MARCELLINA E GUIDONIA E TRA BAGNI DI TIVOLI E LUNGHEZZA.

INOLTRE ANCORA RALLENTATA ANCHE LA LINEA FERROVIARIA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO TECNICO A FALCIANO-MONDRAGONE.

DA ARIANNA CAROCCI E’ TUTTO

