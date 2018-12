Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 11:30

VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

È TORNATA SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO, DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NUMEROSI PROBLEMI.

ANCORA QUALCHE DISAGIO, INVECE, PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA, INCIDENTE RIMOSSO, TUTTAVIA PERMANGONO CODE TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA.

RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SULL’ARDEATINA TRA VIA DELLA FALCOGNANA E IL DIVINO AMORE VERSO ROMA, TRAFFICO REGOLARE.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:

TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FERROVIARIA FL2 ROMA TIVOLI AVEZZANO E SULLA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA

DA ARIANNA CAROCCI E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral