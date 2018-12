Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 12:30

VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI

QUALCHE PROBLEMA SULLA SALARIA, DOVE PER UN INCIDENTE TROVIAMO CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA PONTINA, PER LAVORI, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO ROMA.

TRAFFICATA LA NETTUNENSE, CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E SPAGNA PER UN GUASTO TECNICO. SERVIZIO SOSTITUTIVO NELLA TRATTA TERMINI-FLAMINIO.

