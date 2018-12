Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 15:30

VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 GIANMARCO TULLI

SUL RACCORDO, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E L’APPIA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA CASILINA E TUSCOLANA PER LE DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SULLA STESSA DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SULLA ROMA FIUMICINO, PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, CI SONO CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E SPAGNA PER UN GUASTO TECNICO. SERVIZIO SOSTITUTIVO NELLA TRATTA TERMINI-FLAMINIO.

RICORDIAMO INOLTRE CHE È CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA PER ACCERTAMENTI DELLE AUTORITA’.

