Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 17:45
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VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 17:35 GIANMARCO TULLI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA E ANCORA TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA
SUL FRONTE DEL TRASPORTO FERROVIARIO, IN PROGRESSIVA RIPRESA IL SERVIZIO SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO.
INFINE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ANCORA CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E SPAGNA PER UN GUASTO TECNICO. SERVIZIO SOSTITUTIVO NELLA TRATTA TERMINI-FLAMINIO.
RICORDIAMO INOLTRE CHE È CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA PER ACCERTAMENTI DELLE AUTORITA’.
DA GIANMARCO TULLI E’ TUTTO
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