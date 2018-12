Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 18:15

VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 18:05 GIANMARCO TULLI

SUL RACCORDO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E ANCORA TRA LAURENTINA E ROMA FIUMICINO.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

CODE A TRATTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA

INFINE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ANCORA CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E SPAGNA PER UN GUASTO TECNICO. SERVIZIO SOSTITUTIVO NELLA TRATTA TERMINI-FLAMINIO.

RICORDIAMO INOLTRE CHE È CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA PER ACCERTAMENTI DELLE AUTORITA’.

