Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 18:45
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VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA E ANCORA TRA LAURENTINA E ROMA FIUMICINO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
INFINE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ANCORA CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E SPAGNA PER UN GUASTO TECNICO. SERVIZIO SOSTITUTIVO NELLA TRATTA TERMINI-FLAMINIO.
RICORDIAMO INOLTRE CHE È CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA PER ACCERTAMENTI DELLE AUTORITA’.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO
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