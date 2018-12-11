Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 19:15
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VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 19:05 GIANMARCO TULLI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA E ANCORA TRA LAURENTINA E ROMA FIUMICINO.
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA, RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA.
INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ANCORA CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E SPAGNA PER UN GUASTO TECNICO. SERVIZIO SOSTITUTIVO NELLA TRATTA TERMINI-FLAMINIO.
RICORDIAMO INOLTRE CHE È CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA PER ACCERTAMENTI DELLE AUTORITA’.
DA GIANMARCO TULLI E’ TUTTO
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