Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 19:45
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VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 19:35 GIANMARCO TULLI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCACODE TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA. IN ESTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ANCORA CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E SPAGNA PER UN GUASTO TECNICO. SERVIZIO SOSTITUTIVO NELLA TRATTA TERMINI-FLAMINIO.
RICORDIAMO INOLTRE CHE È CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA PER ACCERTAMENTI DELLE AUTORITA’.
DA GIANMARCO TULLI E’ TUTTO
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