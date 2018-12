Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 20:30

VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRRADE DEL TERRITORIO; ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E CASSIA VEIENTANA.

SULLA ROMA FIUMICINO, PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, CI SONO CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.

INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL1 ROMA – FIUMICINO AEROPORTO IL SERVIZIO E’ RALLENTATO PER ACCERTAMENTI TECNICI TRA PONTE GALERIA E MAGLIANA, RITARDI FINO A 15 MINUTI.

INFINE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ANCORA CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E SPAGNA PER UN GUASTO TECNICO. SERVIZIO SOSTITUTIVO NELLA TRATTA TERMINI-FLAMINIO.

RICORDIAMO INOLTRE CHE È CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA PER ACCERTAMENTI DELLE AUTORITA’.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E DA STRAL INFOMOBLITA’ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA

Servizio fornito da Astral