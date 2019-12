Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 11 DICEMBRE 2019 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA LA A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DI LAVORI TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VALMONTONE E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO ROMA; SI CONSIGLIA, DUNQUE, DI USCIRE A VALMONTONE E PERCORRERE LA CASILINA, CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A SAN CESAREO.

RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE ROMA, CODE PER INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

RALLENTAMENTI POI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E IL RACCORDO, E SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA, IL TUTTO IN DIREZIONE ROMA.

SEMPRE IN ENTRATA, IL TRAFFICO RALLENTA ANCHE.SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, E SULLA COLOMBO, QUI TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE.

CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA, IN LOCALITÀ SAN CESAREO, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA VIA VALLE CASA ROMANA E VIA COLLE NOBELETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL8 ROMA NETTUNO, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA MARECHIARO E NETTUNO PER INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA ANZIO E ANZIO COLONNA. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

PER IL MOMENTO DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral